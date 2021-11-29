Арестович заявив, що готується вбивство журналіста Бутусова

Журналіста Юрія Бутусова можуть спробувати ліквідувати після останніх скандалів з президентом та відео з гаубицею – йому терміново потрібно надати державну охорону.﻿ Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Сьогодні.

Він вважає, що із Бутусова хочуть зробити сакральну жертву вже спланували його як чергового Гонгадзе.

"Такими темпами йому залишається вже дуже недовго – рахунок пішов на дні, максимум – тижні. Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це стане сигналом до початку масових заворушень із щирим обуренням громадян" , – написав Арестович.

Радник голови ОПУ вважає, що все це на тлі концентрації російських військ на кордоні може призвести до сумних наслідків.