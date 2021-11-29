Volkswagen відкликає кросовери через несправні подушки безпеки

Компанія Volkswagen оголосила масштабну кампанію відкликання. Вона торкнеться 50 тисяч кросоверів Atlas, а причина – загроза довільного розкриття передніх подушок безпеки, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Розслідування, проведене німецьким автовиробником, показало, що у системі кондиціювання кросоверів Volkswagen Atlas є бракована зливна трубка для конденсату, яка може протікати та пропускати вологу на блок керування подушками безпеки. У разі протікання модуль управління може вийти з ладу, і подушки безпеки можуть спрацювати будь-якої миті.

Volkswagen повідомляє, що в разі несправності на панелі приладів повинна загорітися сигнальна лампа вимкненої подушки безпеки. Розслідування проблеми почалося після того, як у липні на одному з Volkswagen Atlas спрацювали фронтальні подушки безпеки у спокійному русі містом.

Volkswagen відкликає Atlas та Atlas Cross Sport, випущені в період з 20 травня 2020 року до 4 березня 2021 року. Німецька компанія власним коштом зобов'язується замінити проблемну трубку, продіагностувати блок управління подушками безпеки та при необхідності замінити останній.

В Україні кросовери сімейства Atlas офіційно не продаються, тому нас ця компанія не зачіпає.