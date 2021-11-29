Повний релакс: топ-5 SPA-курортів в Україні

Пандемія вносить свої корективи у звичне життя, тож відпустка напередодні нового року може опинитися під загрозою. Навіть якщо перепочити за кордоном не вдасться, українські SPA-курорти готові запропонувати туристам свої послуги, повідомляє The Page.

Далі п'ятірка найкращих із них.

Grand Admiral Resort Spa

SPA-готель розташований в Ірпені неподалік Києва, поблизу соснового лісу, і знаходиться в одній гостьовій зоні з панорамним рестораном Mozart і залом для сніданків. Візит в аквазону Wellness&SPA включено до кожної категорії номеру. Відвідувачі можуть скористатися басейном, саунами та лазнями, соляною кімнатою, тренажерним залом, а також взяти участь у групових заняттях, включаючи йогу, TRX та стретчинг.

Якщо часу замало, то ви можете влаштувати короткий SPA-уїк-енд, вибравши одну з декількох спеціальних пропозицій готелю.

Radisson Blu Resort

Готель розташований у Буковелі. Тут пропонують розслабитися та позбутися стресу в панорамному центрі оздоровлення та SPA площею 2 тис. кв. м з видом на гори та гірськолижні схили.

У центрі є 12 процедурних кабінетів, у тому числі ванна з водним масажем, флоат-кімнати та кабінети таласотерапії, 4 VIP-кабінети для спа-процедур з джакузі, великий басейн з гідромасажем, солярії, 4 типи саун (римська сауна, фінська сауна, біосауна з ароматерапією та крижаний фонтан), 5 просторих кімнат для релаксації, спортзал та салон краси.

Grand Marine Hotel & SPA

Одним із плюсів Grand Marine є те, що він розташований біля Чорного моря, в Одесі. У списку SPA-процедур – банний комплекс, басейн з мінеральною водою, солярій, марокканський ритуал тощо.

Крім того, в готелі є медичний центр широкого профілю - від кардіології та неврології до гастроентерології та гінекології. Всі лікувально-оздоровчі процедури, що пропонуються в центрі, спрямовані на очищення, оздоровлення та омолодження організму.

Grand Hotel Lviv Luxury & Spa

Після прогулянок мальовничим Львовом Grand Hotel Lviv вам запропонують розслабитися в басейні або поселитися в соляній кімнаті, джакузі, саунах. Серед останніх ви можете вибрати найбільше, що вам сподобалася: інфрачервону, фінську, римську, російську або сауну краксен.

Також у SPA-меню входить масаж, обгортання та аюрведичні процедури. Крім того, щоб не упускати зайвої можливості провести час із близькими, ви можете скористатися послугою парного масажу.

Verholy Relax Park

Verholy Relax Park на Полтавщині – це автентичний SPA-готель посеред лісу, подалі від галасливого світу. Зупинитись гості можуть у мінімалістичних котеджах та шале.

Тут є хамам, лазні та сауни, басейни просто неба, фітобар, а також широка різноманітність косметичних процедур і масажів. Для кожного клієнта готель розробляє персональні графіки процедур та рекомендації щодо догляду, залежно від проблемних питань та індивідуальних побажань.