Зірка "Кварталу 95" вразив образом у популярному шоу "Маска"

У шостому ефірі шоу "Маска", яке виходить щосуботи на телеканалі "Україна", розсекретили пухнастого оптиміста Джмеля, який виконав суперхіт "На РаЁне" Потапа і Насті, пише Lite, РБК-Україна.

І знову найближчим до розгадки був Андрій Данилко, якому вдалося розшифрувати підказки героя. Зіркові детективи схилялися до думки, що в образі Джмеля замаскувався якийсь харизматичний актор.

Степан Казанін взяв участь у шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

А ось Настя Каменських вирішила поцікавитись, чи коли-небудь цей пухнастий герой був учасником вокального дуету, на що отримала відповідь, що Джміль таки жужав зі своєю жінкою-бджілкою.

Тоді Полякова припустила, що це може бути актор Роман Полянський, коханий Аліни Гросу, яка відома своєю піснею про бджілку.

Олег Винник запропонував версію музиканта Сергія Бабкіна.

А DZIDZIO вважає, що в цьому образі міг сховатись ведучий "Ранку з Україною" Анатолій Анатоліч.

Та Данилко стояв на своєму: це актор, який виступає у складі великого колективу. А завдяки попередній підказці, що Джміль використовує псевдонім, зірковий детектив розсекретив його особу, але не став одразу озвучувати ім’я.

Наприкінці випуску стало відомо, що в цьому костюмі приховувався актор "Студії Квартал 95", гуморист Степан Казанін, справжнє ім’я якого - Сергій. Ця підказка і допомогла Данилкові розгадати загадку Джмеля.

Степан Казанін взяв участь у шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")