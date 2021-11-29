Оцінено запаси нафти та газу в Росії
Запасів нафти в Росії вистачить щонайменше на 30 років, а газу на 50 років. Таку оцінку дав віце-прем’єр Росії Олександр Новак, повідомляє ТАСС.
За його словами, незважаючи на процес енергопереходу, Росія впевнена у можливості реалізації запасів нафти та газу.
«Ми вважаємо, що в найближчі роки ці ресурси будуть затребувані на енергоринках», - підкреслив Новак.
Новак зазначив, що незважаючи на те, що ціна нафти впала на 10 відсотків після появи нового штаму,
«сьогодні ціна зросла вже майже на 4 відсотки» .