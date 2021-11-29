У ВООЗ оцінили ризик поширення штаму "Омікрон"

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні. Експерти називають його "дуже високим".﻿ Про це, з посиланням на брифінг спеціальної сесії ВООЗ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Зокрема, в Організації не відкидають серйозних наслідків у разі великого спалаху коронавірусної інфекції, викликаної новим штамом.

"Ймовірність потенційного подальшого розповсюдження "Омікрону" на глобальному рівні висока. Загальний ризик, пов'язаний з новим варіантом "Омікрон", що викликає занепокоєність, вважається дуже високим" , - йдеться в заяві.

При цьому уточнюється, що на цей момент не зафіксовано жодного випадку смерті, пов'язаного з новим штамом коронавірусу.