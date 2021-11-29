Діма Білан вийшов на сцену п'яним

Російський співак Діма Білан оскандалився, вийшовши п'яним на сцену на корпоративі в Казахстані. Пізніше артист прокоментував резонансний інцидент і зізнався, що дуже втомився і його "ковбасить" напередодні 40-річчя, повідомляє Обозреватель.

Нашумілий ролик із весілля з піснею нетверезого поп-виконавця оприлюднив в Instagram блогер Біржан Ашим. У підсумку в себе в Instagram-сторіз Білан виправдався перед фанатами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

П'яний Білан на сцені. Джерело: Скрин Instagram-сторіз

"Ви знаєте, так буває, іноді людина напивається. Невже з вами такого не було? Я не повірю ніколи, якщо ви скажете, що ні" , – заявив співак, тим самим підтвердивши, що виступав у стані сп'яніння.

Знаменитість при цьому показав, що п'є пиво. Він пояснив, що він багато працює і "не спав уже три доби". Крім того, його турбує 40-річчя, яке вже на носі.