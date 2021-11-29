Біткоїн повернувся до зростання

У ніч на понеділок, 29 листопада, перша криптовалютам перейшла до зростання - з рівня близько $54 000 котирування піднялися вище за $57 000. За останню добу біткоїн подорожчав на 5,4%, згідно з CoinGecko, повідомляє ForkLog.

На момент написання цифрове золото торгується біля $57 232, відігравши падіння після "чорної п'ятниці". Тоді корекція відбулася на тлі побоювань щодо нового штаму COVID-19, через який виникла ймовірність запровадження урядами нових обмежень.

Часовий графік BTC/USD біржі Bitstamp. Дані: TradingView.

Загальна капіталізація ринку становить $2,7 трлн, показник BTC – $1,08 трлн при індексі домінування 40%.

Слідом за першою криптовалютою в зелену зону перейшла решта ринку. За останні 24 години Ethereum додав 6,7% і перевищив позначку $4330.

Помітне зростання (26,7%) демонструє токен GameFi-платформи Пісочниця (ПІСОК). 29 листопада платформа запустить альфа-версію метавсесвіту для обмеженої кількості користувачів.

Токен Decentraland (MANA) за останню добу зріс на 14,1%.