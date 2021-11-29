У Києві відбувається прощання з екс-мером Омельченком

У Київській міській державній адміністрації відбувається прощання з ексмером столиці Олександром Омельченком.

Про це повідомляє﻿ канал Андрія Павловського.

Фото: канал Андрія Павловського

Церемонія розпочалася рівно о 10:00. Одним із перших прийшов попрощатися чинний мер Києва Віталій Кличко. Глава столиці у своєму слові висловив співчуття рідним та близьким Омельченку.

Прощання триватиме до 13:00. Омельченка поховають на Байковому цвинтарі.

Олександр Омельченко був мером Києва з 1996 до 2006 року. Він помер 25 листопада від ускладнень після COVID-19.

