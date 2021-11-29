Воротар випросив видалення для одноклубника

Футболісти часто симулюють травми, щоби випросити покарання для суперника. Але за останні дні ми стали свідками спроб заробити картки для одноклубників та навіть арбітра, повідомляє Сьогодні.

Але воротар норвезького Вікінгу Патрік Гуннарссон пішов далі і зімітував травму… після конфлікту з одноклубником Давидом Брекалом!

Футболісти про щось голосно сперечалися, а потім Брекало двічі штовхнув воротаря в груди. Після другого разу той звалився на газон, хапаючись за обличчя.

Інші гравці вікінга погасили сутичку, а потім рефері виписав Брекало червону картку.

"Трохи посперечатися з товаришами по команді - це частина гри. Але ми не повинні торкатися один одного" , - цитує Гуннарссона Aftenposten. Після гри футболіст вибачився перед одноклубниками та вболівальниками, а потім він помирився із Гуннарссоном.