Прихильники Саакашвілі влаштували сутички з поліцією під будівлею суду

Під Тбіліським міським судом, куди сьогодні вранці доставили Міхеіла Саакашвілі, прихильники екс-президента влаштували сутички з поліцією.

Про це повідомляє "Политика Страны" в Telegram.

Наразі ситуація біля суду напружена, у відповідь на сутички силовики застосували перцевий спрей. Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшками.

Повідомляють, що на місце подій вже прибули спецзагони.

Сам Саакашвілі перебуває у суді, ЗМІ опублікували його перше фото з моменту арешту.

t.me/stranaua

Нагадаємо, сьогодні у суді розглядається справа про жорсткий розгін мітингу 7 листопада 2007 року.