У Борисполі у п'ятьох пасажирів виявили підроблені паспорти

В аеропорту Бориспіль прикордонники виявили підроблені закордонні паспорти громадян України у п’ятьох вірменів, повідомляє Новое время.

"Під час повторної перевірки пасажирів рейсу Київ — Барселона охоронці кордону виявили п’ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки закордонні паспорти громадян України, що містили ознаки часткової підробки, а саме заміну сторінки з установчими даними" , — йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

За результатами опитування прикордонники встановили, що троє дорослих та двоє дітей перетинали державний кордон на виїзд з України за дійсними закордонним паспортами Вірменії на рейс Київ — Тбілісі, а після перебування в залі очікування обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з іншими паспортними документами.

Підроблені паспорти громадяни Вірменії придбали у невідомого в Україні за десять тисяч доларів США.

Їх притягнули до адміністративної відповідальності та заборонили в'їзд до України на три роки.