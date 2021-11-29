Ляшко розповів, що відомо про новий штам COVID

Голова МОЗ України Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий вид COVID - "Омікрон". Поява нових небезпечних штамів - можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумнівів щодо вакцинації у світі.﻿ Про це, посилаючись на брифінг міністра, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Вперше про появу цього штаму Всесвітня організація охорони здоров'я була повідомлена з Південної Африки 24 листопада 2021 року. Повідомлення збіглося по часу зі зростанням кількості випадків COVID-19 останніми тижнями в Ботсвані та Південній Африці.

"Але епідеміологічні дослідження, які підтвердять чи спростують, чи пов’язані зростання кількості випадків з новим штамом, тривають" , - зазначив Ляшко.

Також наразі не відомо, чи викликає штам більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби.

"Ми відмічаємо зараз зростання кількості госпіталізацій в Південно-африканській республіці, але це може бути повязано зі збільшенням загального чила інфікованих людей, а не в результаті інфікування саме штамом "Омікрон" , - зазначив він.

Перші випадки інфікування штамом "Омікрон" були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Тому для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування "Омікроном" необхідний час - від декількох днів до декількох тижнів, додав він.

Крім того, Ляшко розповів, чи є випадки нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні.

За його словами, в Україні діє система моніторингу поширення штамів COVID.