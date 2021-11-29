Гончаренко про справу Бутусова: Це сигнал, що тиснутимуть на неугодних

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вважає, що розслідування про публікацію журналістом Юрієм Бутусовим відео зі стрільбою – це "чіткий сигнал, що всіх неугодних людей Банкова тиснутиме".

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Мотив тут очевидний. У п'ятницю Зеленський хотів блищати та рятувати рейтинг на прес-конференції. На жаль для нього, туди прийшли журналісти і всю гулянку обламали своїми питаннями. Гута, Вагнергейт – тим вистачило всім. Одним із гостей, які "зіпсували" бенефіс Володимира Олександровича, був Бутусов" , – вважає нардеп.

На його думку, за журналіста "взялися" одразу після скандальної пресконференції. Гончаренко заявив, що "без відмашки у ДБР ніхто не працює".