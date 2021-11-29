Гончаренко про справу Бутусова: Це сигнал, що тиснутимуть на неугодних
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вважає, що розслідування про публікацію журналістом Юрієм Бутусовим відео зі стрільбою – це "чіткий сигнал, що всіх неугодних людей Банкова тиснутиме".
Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
"Мотив тут очевидний. У п'ятницю Зеленський хотів блищати та рятувати рейтинг на прес-конференції. На жаль для нього, туди прийшли журналісти і всю гулянку обламали своїми питаннями. Гута, Вагнергейт – тим вистачило всім. Одним із гостей, які "зіпсували" бенефіс Володимира Олександровича, був Бутусов", – вважає нардеп.
На його думку, за журналіста "взялися" одразу після скандальної пресконференції. Гончаренко заявив, що "без відмашки у ДБР ніхто не працює".
"Я не проти того, щоб ДБР працювало. Але мені не подобається, що це бюро героїчно ігнорує Єрмака, викликаючи його на допит через рік після початку "Вагнергейту". Ще не подобається пунктуальність ДБР, коли справа доходить до переслідування особистих ворогів президента", – написав Гончаренко.