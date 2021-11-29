Спиртзавод на Вінниччині продали вдвічі дорожче за стартову ціну

Приватизація єдиного майнового комплексу держпідприємства «Уладівський спиртовий завод» (с. Владівка Вінницької області) відбулася 25 листопада 2021 р, повідомляє AgroPortal.

Як розповіли у Фонді держмайна, підприємство продали за 50,1 млн грн, що у 2,2 рази перевищує стартову ціну (23,11 млн грн).

За даними відомства, об'єкт складається з 42 будівель та споруд загальною площею 13,16 тис. м2. До складу підприємства входить виробничий корпус, бродильне відділення, зерносховища та спиртосховища, бардонасосна станція, цехи виробництва дріжджів, тваринницька будівля, фірмовий магазин, склади, ангари тощо. Усього актив включає 577 од. основних засобів та інших необоротних активів. Об'єкт устатковано основним технологічним обладнанням, а також необхідними комунікаціями.

Підприємство, яке займається виробництвом хімічних речовин, дистиляцією, ректифікацією та змішуванням спиртних напоїв, розташоване на восьми земельних ділянках у Владівці загальною площею 53,7 га.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Таймкол", яке належить Сергію Афанасьєву (Іршанськ Житомирської області). За даними системи «ProZorrо.Продажі», окрім «Таймкол», у конкурсі не реєструвалися та не брали участь інші бажаючі придбати актив.