Посол Німеччини: "Північний потік-2" ще півроку не працюватиме

Пропозиція України Євросоюзу про додатковий транзит обсягом 55 млрд кубометрів газу за спеціальними умовами є хорошою і може бути реалізована, якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його, оскільки "Північний потік-2" ще точно півроку не працюватиме, заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це була хороша пропозиція України. Якщо ви уважно подивитеся, то йдеться лише про додаткові обсяги газу. Це не так легко, як ми дум﻿﻿аємо, тому що газ перебуває в Росії, а не в Україні, пункт передачі газу - на вашому східному кордоні. Якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його, якщо у них є комерційний інтерес і вони це фізично можуть зробити - це хороша пропозиція, і я можу уявити собі, що вона буде реалізована", - сказала Фельдгузен в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас посол зазначила, що німецький федеральний регулятор відклав сертифікацію "Північного потоку-2" як незалежного оператора з транспортування газу, оскільки зрозумів, що спочатку потрібно зробити анбандлінг, і без цього не варто працювати далі.

"Ця інституція - Bundesnetzagentur - діє виключно за законами Німеччини та європейськими законами. Вони бачили, що потрібно зробити анбандлінг спочатку. Я гадаю, що вони зрозуміли, що без цього не варто працювати далі", - пояснила вона.

Фельдгузен наголосила, що це не було кроком з боку Німеччини у відповідь на шантаж Росії.

"Ні, зовсім ні. Ми всі думаємо, що Росія має зацікавленість отримати сертифікацію швидше, а не пізніше. Однак наразі це точно не буде швидше. Якщо вони анбандлінг не зроблять, то і сертифікації не буде. У Bundesnetzagentur працюють бюрократи, і якщо немає умов для сертифікації, тоді її і не буде. Росія знає про це. Те, що ми маємо проблему з постачанням енергії наразі - це інший виклик, ми над цим усі працюємо, не лише Німеччина, а й інші країни. Але я гадаю, що той факт, що Bundesnetzagentur зупинив сертифікацію не має зв'язку з цією кризою", - розповіла вона.

За її словами, перша причина високих цін на газ - це той факт, що на європейському ринку мало газу.

"Нідерланди, Норвегія постачають менше газу. Ми знали про це. Поганим сюрпризом було те, що скраплений газ іде повністю в Азію, тому що там вищі ціни. Тобто це комерційне рішення. Росія постачає газ, поки що в рамках угод. Якщо дивитися на річні або на місячні обсяги, вони в листопаді постачали навіть більше, ніж раніше. Ми за цим дуже уважно спостерігаємо, але поки що ці природні причини більше впливають на ціну газу", - додала дипломат.

Фельдгузен запевнила, що у разі використання Росією газу як зброї Німеччина вживатиме відповідних заходів.