Гороскоп здоров'я на тиждень 29 листопада-5 грудня

Зірки і планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам Зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНІАН.

Овен

На цьому тижні дуже важливо дотримуватися здорового раціону. Ні в якому разі не можна ні голодувати, ні переїдати. Цей тиждень не підходить для дієти і схуднення.

Телець

Тельці на цьому тижні будуть схильні до алергічних реакцій. У цей період ваш імунітет послабиться, а шлунок буде дуже чутливий до гострої, жирної і незвичної їжі.

Близнюки

Хороший тиждень для косметологічних процедур: догляду за шкірою, волоссям і нігтями. Зірки рекомендують пити більше зеленого чаю і відмовитися від м'яса. Можливий дисбаланс гормонів.

Рак

Тиждень буде для вас не найлегшою. Висока ймовірність виявлення неприємного захворювання або якогось пороку. Однак нічого смертельного вам не загрожує, тому зосередьтеся на лікуванні.

Лев

Левам рекомендується збільшити кількість овочів, фруктів і зелені в раціоні. Вам не вистачає вітамінів, особливо групи B. На вихідних може боліти шлунок, тому краще відмовитися від важкої їжі і алкоголю.

Діва

Проблем зі здоров'ям зараз не очікується, тому можете брати на себе будь-які навантаження. Однак сон буде тривожним і коротким. Перед сном варто провітрювати кімнату і розслаблятися.

Терези

У першій половині тижня остерігайтеся загострення хронічних і не долікованих хвороб. У другій половині можуть бути болі в спині і колінах.

Скорпіон

Ваша травна система зараз дуже вразлива. Постарайтеся їсти корисні, свіжі і прості страви. На цей тиждень відмовтеся від напівфабрикатів, фастфуду і ковбас.

Стрілець

Стрільці будуть сповнені сил і енергії на цьому тижні. Це хороша можливість зайнятися своєю фізичною формою, почати худнути або позбутися від шкідливих звичок.

Козеріг

Тиждень буде для Козерогів досить простий. Ви відчуєте себе краще, ніж зазвичай. Мучили Козерогів хвороби швидко вилікуються. Зірки рекомендують вам не нехтувати сном навіть якщо ви відчуваєте себе бадьорим.

Водолій

На цьому тижні до Водоліїв можуть повернутися старі проблеми зі здоров'ям і вже вилікувані хвороби. Ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, навіть якщо ви впевнені у своїх

Риби

На цьому тижні ви будете відчувати незрозуміле нездужання і слабкість. Вам часто буде не вистачати сил навіть на повсякденні речі. Не звинувачуйте себе - більше відпочивайте і висипайтеся.