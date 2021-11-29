Вчені описали, як зміниться зовнішність людей через глобальне потепління. Результати досліджень на цю тему наводить єгипетське видання Sasapost, повідомляє Российская газета.

Згідно з теорією еволюції, будь-який живий вид повинен змінюватися для того, щоб вижити в мінливих природних умовах. Не є винятком, на думку ряду вчених, і сучасне глобальне потепління.

Так, один з авторів дослідження під назвою "Потепління клімату змушує тварин "міняти вигляд", біолог Сара Райдінг вважає, що зміна клімату і глобальне потепління прискорили темпи адаптації тварин. Вона наводить приклад розміру дзьоба у деяких видів австралійських папуг, який збільшився з 1871 року вже на 10%.Біологи зафіксували зміни у європейських мишей та маскових бурозубок - у них збільшилися кінцівки та інші частини тіла.

Що стосується людей, то у них через потепління збільшиться вироблення меланіну - пігменту, який "відповідає" за колір шкіри, волосся та очей. Його буде більше, а отже, і зовнішність людей має стати темнішою.

Згідно з дослідженням Кембриджського університету, яке цитує Sasapost, клімат змінить також розміри тіла та мозку людини. Відповідно до аналізу скам'янілостей з усього світу, середній розмір людського тіла та мозку постійно коливався – холод їх збільшував у розмірах, а тепло, навпаки, зменшувало. Дослідники припускають, що через нинішнє глобальне потепління тіло і мозок людини знову стануть меншими. Більше того, у Кембриджі впевнені, що люди зіткнуться з проблемами пам'яті, мови, труднощами в навчанні та зниженням мозкового кровообігу.