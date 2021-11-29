Вчені описали, як зміниться зовнішність людей через глобальне потепління
Вчені описали, як зміниться зовнішність людей через глобальне потепління. Результати досліджень на цю тему наводить єгипетське видання Sasapost, повідомляє Российская газета.
Згідно з теорією еволюції, будь-який живий вид повинен змінюватися для того, щоб вижити в мінливих природних умовах. Не є винятком, на думку ряду вчених, і сучасне глобальне потепління.
Так, один з авторів дослідження під назвою
"Потепління клімату змушує тварин "міняти вигляд", біолог Сара Райдінг вважає, що зміна клімату і глобальне потепління прискорили темпи адаптації тварин. Вона наводить приклад розміру дзьоба у деяких видів австралійських папуг, який збільшився з 1871 року вже на 10%.Біологи зафіксували зміни у європейських мишей та маскових бурозубок - у них збільшилися кінцівки та інші частини тіла.
Що стосується людей, то у них через потепління збільшиться вироблення меланіну - пігменту, який "відповідає" за колір шкіри, волосся та очей. Його буде більше, а отже, і зовнішність людей має стати темнішою.
Згідно з дослідженням Кембриджського університету, яке цитує Sasapost, клімат змінить також розміри тіла та мозку людини. Відповідно до аналізу скам'янілостей з усього світу, середній розмір людського тіла та мозку постійно коливався – холод їх збільшував у розмірах, а тепло, навпаки, зменшувало. Дослідники припускають, що через нинішнє глобальне потепління тіло і мозок людини знову стануть меншими. Більше того, у Кембриджі впевнені, що люди зіткнуться з проблемами пам'яті, мови, труднощами в навчанні та зниженням мозкового кровообігу.