Дії Бутусова ускладнять переговори України в ТКГ – Арестович

Використання головним редактором сайту "Цензор.нет" Юрієм Бутусовим великокаліберної артилерії ускладнять переговори Української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив речник делегації в ТКГ Олексій Арестович, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми отримали вже повний набір ускладнень. У Росії та окупованих їй ОРДЛО з'явився привід говорити про те, що Україна першою порушує Мінські угоди", – розповів Арестович.

За словами речника ТКГ, дії Бутусова також завдають шкоди військово-дипломатичним контактам України із західними партнерами.

"Військово-політичне керівництво країни змушене пояснювати західним партнерам, чому в ситуації, коли біля кордонів України перебуває майже 100-тисячне зосередження російських військ, триває найскладніша дипломатична боротьба, якийсь журналіст Бутусов дозволяє собі створювати інформаційний привід, який однозначно трактується так: Україна не контролює власні збройні сили", – сказав він.

Крім того, як додав Арестович, дії Бутусова, де б він насправді не знаходився, стріляючи з артилерії, чи то зона проведення ООС чи тренувальний полігон, не укладаються в норми журналістської етики, а також створюють проблеми для української армії.