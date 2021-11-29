Сьогодні відбудеться засідання фракції СН

Сьогодні о 19:00 у КВЦ «Парковий» відбудеться засідання фракції «Слуга Народу», на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня.

Про це повідомила﻿ речниця СН Юлія Палійчук.

Зокрема, обговорять ресурсний законопроект №5600, №6297 – щодо виділення з держбюджету 3 млрд гривень на підтримку бізнесу в період карантину; №6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги.

Окрім того, народні депутати спільно з Міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення Державного бюджету на 2022 рік.