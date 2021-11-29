Сьогодні відбудеться засідання фракції СН
Сьогодні о 19:00 у КВЦ «Парковий» відбудеться засідання фракції «Слуга Народу», на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня.
Про це повідомила речниця СН Юлія Палійчук.
Зокрема, обговорять ресурсний законопроект №5600, №6297 – щодо виділення з держбюджету 3 млрд гривень на підтримку бізнесу в період карантину; №6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги.
Окрім того, народні депутати спільно з Міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення Державного бюджету на 2022 рік.