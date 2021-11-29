Магнітні бурі у грудні 2021 року: прогноз на місяць

У грудні продовжиться тенденція листопада, коли сильних магнітних бур не передбачається, але слабкі геомагнітні коливання будуть частими та тривалими, повідомляє Сьогодні.

Геомагнітний стан у грудні-2021

Протягом усього грудня спостерігатимуться численні і затяжні геомагнітні сплески. Тішить лише те, що вони матимуть невелику силу. Але майте на увазі, що Сонце непостійне, і прогноз його активності може змінюватися.

Вже з початку місяця буде неспокійно: у період з 3 по 6 грудня очікуються затяжні геомагнітні коливання, які триватимуть 4 дні поспіль.

Потім 12 грудня буде більш серйозний прояв сонячної активності, який наступного дня, 13 грудня, переросте у слабку бурю і завершиться 14-го числа.

Далі трохи штормитиме ще три дні поспіль – з 17 по 19 грудня.

І на завершення 2021 року Сонце востаннє потурбує Землю геомагнітними коливаннями на католицьке Різдво протягом двох днів – 24 та 25 грудня.

Метеозалежним людям корисно заздалегідь знати ситуацію з магнітними бурями на місяць, щоб підготуватися і певною мірою убезпечити себе від негативного впливу Сонця. Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття.

Прогноз магнітних бур на грудень 2021 року