Бензема став найрезультативнішим французом у клубному футболі

Лідер мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема перевершив досягнення свого знаменитого співвітчизника Тьєррі Анрі, повідомляє УНІАН.

33-річний форвард став найкращим в історії французьким бомбардиром на клубному рівні. Бензема забив свій 361-й гол у клубній кар'єрі у матчі чемпіонату Іспанії проти "Севільї".

За цим показником Карім випередив легендарного нападника "Арсеналу" та "Барселони" Анрі, на рахунку якого 360 забитих м'ячів.

"Чудовий матч, команда! Пишаюся тим, що став найкращим французьким бомбардиром в історії" , - зазначив у себе в Twitter Бензема.

Цього сезону в активі Бензема 16 голів та 8 асистів у 18 матчах у всіх змаганнях.

Карім Бензема: кар'єра та досягнення у "Реалі"