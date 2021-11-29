У війні на Донбасі Білорусь буде на боці Москви – Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не залишиться осторонь, якщо "знову розв'яжуть війну на Донбасі або десь на кордоні з Росією". Про це пише Телеграм-канал "Політика Країни".

Самопроголошений президент Білорусі дав зрозуміти, що в цій війні Мінськ буде на боці Росії.

"І ясно, на чиєму боці буде Білорусь. Вони (українці – ред.) це розуміють, тож почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон. Хоча до цього жодних причин сьогодні немає. Там абсолютна тиша і навіть спокійніше, ніж було раніше" , – заявив Лукашенко на нараді з військовими.

А міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Мінськ планує навчання з Росією щодо прикриття південних кордонів країни. Тобто – кордони з Україною.