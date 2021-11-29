Де й коли дивитися церемонію вручення призу найкращому футболісту світу

У понеділок, 29 листопада, буде названо ім'я володаря "Золотого м'яча" – приза найкращому футболісту планети за підсумками 2021 року. Визначає його за допомогою колег із інших країн французьке видання "France Football", повідомляє Обозреватель.

Церемонія розпочнеться у старовинному паризькому театрі Шатле о 21:30 за київським часом. На українському телебаченні у прямому ефірі її транслюватимуть телеканали "Футбол 2" та "Setanta Sports+".

Головним фаворитом на здобуття нагороди знову є аргентинець Ліонель Мессі, який влітку перейшов із "Барселони" до ПСЖ. Букмекерські контори з його успіх дають коефіцієнт 1,35-1,55.

Другим серед претендентів на Ballon d'Or-2021 є забивний польський форвард "Баварії" Роберт Левандовські. Його шанси оцінюють коефіцієнтом в діапазоні 2,50-3,10.

Усього ж у списку значиться 30 футболістів, однак у шанси конкурентів Мессі та Левандовського ніхто не вірить.

Також на церемонії визначать найкращу футболістку планети, найкращого воротаря у чоловіків та найкращого молодого гравця віком до 21 року. Нагадаємо, торік приз вирішили не вручати через пандемію коронавірусу, яка серйозно вплинула на проведення змагань.