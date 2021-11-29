Київ і п'ять областей повністю втратили ознаки "червоної" зони

Київ, Луганщина, Львівщина, Одещина, Рівненщина і Херсонщина вже не мають жодної ознаки "червоної" зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусу, хоча все ще лишаються "червоними", повідомляє Українська правда.

Згідно з таблицею МОЗ, у цих регіонах до норми опустилися такі показники:

завантаженість ліжок з киснем;

рівень госпіталізацій та його динаміка;

рівень захворюваності;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

З такими показниками регіони можна переводити у "жовту" зону.

При цьому кількість тестувань по всій Україні на "зеленому" рівні.