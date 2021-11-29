Дмитро Комаров в смокінгу, а дружина – в вечірній сукні: рідкісне фото подружжя

Тревел-ведучий Дмитро Комаров і його кохана Олександра Кучеренко приголомшили елегантними образами під час спільного виходу. Пара зачарувала красою, повідомляє 24 Канал.

Оскільки Дмитро багато часу проводить на зйомках і в подорожах, то рідко буває на світських заходах разом із дружиною. Для особливих випадків Олександра завжди обирає розкішне вбрання.

Знамените подружжя позувало перед камерами у вечірньому вбранні. Дмитро одягнув чорний смокінг і білу сорочку, яку не застібав на всі ґудзики.

Олександра постала в обіймах коханого в розкішній чорній сукні без рукавів та зі стриманим декольте. Довге розкішне волосся красуня зібрала в елегантний низький хвіст, а на обличчі зробила макіяж з сірими та коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів її аутфіт довершили вишукані масивні сережки.

"Іноді ми виглядаємо так. Декілька разів на рік, коли Дмитро повертається з джунглів до Києва та одягає смокінг," , – з усмішкою написала Кучеренко під фото.