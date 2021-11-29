Стефанчука обурило відео Бутусова з пострілом із гаубиці
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував відео журналіста Юрія Бутусова зі стріляниною з гаубиці. Відео його коментаря опублікував Андрій Павловський.
Свою думку голова ВР висловив 29 листопада у Верховній Раді.
"Я не можу собі дозволити і не маю бажання прийти і постріляти з пушки", - сказав він.
Стефанчук вважає "абсолютно ненормальним", коли громадянин України, не будучи військовослужбовцем, дозволяє собі на цьому хайпувати.
Спікер ВР хоче, щоб такі речі не отримували
"шалену критику чи підтримку з боку непрофесіоналів".
"Для цього є правоохоронні органи. Вони зафіксували цей факт і повинні дати цьому оцінку", - наголосив Стефанчук.
Зазначимо, ДБР перевірить відео на сторінці журналіста Юрія Бутусова, на якому він здійснює постріл із "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм.