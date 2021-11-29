Підготовка зустрічі Путіна та Зеленського не ведеться – Пєсков
Підготовка зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського на даний момент не ведеться. Про це розповів журналістам у понеділок речник голови російської держави Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
Відповідаючи на запитання, чи ведеться підготовка до зустрічі двох президентів, він сказав:
"Ні, зараз не ведеться".
Раніше Пєсков заявляв, що перспективи зустрічі російського та українського лідерів поки не проглядаються, оскільки у Кремлі вважають, що Київ
"взяв курс на вихід із мінських угод" .