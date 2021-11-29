Підготовка зустрічі Путіна та Зеленського не ведеться – Пєсков

Підготовка зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського на даний момент не ведеться. Про це розповів журналістам у понеділок речник голови російської держави Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Відповідаючи на запитання, чи ведеться підготовка до зустрічі двох президентів, він сказав:

"Ні, зараз не ведеться".