Туреччина готова стати посередником між РФ та Україною – Ердоган

Туреччина готова виступити посередником між Росією та Україною щодо конфлікту на Донбасі. Про це заявив президент Туреччини Ердоган, повертаючись на батьківщину після візиту до Туркменії, посилаючись на турецькі ЗМІ, пише Телеграм-канал "Політика Країни".

"Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією і особливо з паном Путіним. Ми готові до посередництва, проводячи переговори як з Україною, так і з паном Путіним. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання", – сказав Ердоган.

Водночас у Росії вже сьогодні заявили, що не бачать сенсу у форматі переговорів за участю Туреччини.

Пєсков сказав, що Росія не є стороною конфлікту, а тому переговори мають відбуватися між Україною та "республіками" Донбасу.