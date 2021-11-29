Депутати не зможуть поставити запитання Зеленському в Раді

У депутатів не буде можливості поставити президентові Володимиру Зеленському питання після того, як він зачитає своє звернення до парламенту 1 грудня.

Про це повідомляє﻿ Telegram-канал "Политика Страны" з посиланням на одного із депутатів.

"Нам про це одразу сказали, жодних питань президенту в парламенті не буде, щоб уникнути повторення ситуації з Леросом (який з трибуни парламенту показав президенту середній палець – Ред.)" , - сказав один із нардепів.

Тобто Зеленський просто зачитає своє звернення до Ради і одразу ж піде.