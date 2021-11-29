Прем'єри Грузії та України обговорять євроінтеграцію з керівництвом ЄС

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі у понеділок вирушить до Брюсселя, де разом з українським та молдовським колегами зустрінеться з керівництвом Євросоюзу та обговорить питання економічної інтеграції. Про це, з посиланням на міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На зустрічах обговорюватимуть прагнення Асоційованого тріо (Грузії, України та Молдови, які мають угоди про асоціацію з ЄС) отримати доступ до єдиного економічного простору Євросоюзу, сказав Залкаліані.

Він також зазначив, що йтиметься про активізацію співпраці за секторами, що забезпечить фізичну інтеграцію в ЄС.

Формат так званого Асоційованого тріо було створено у травні минулого року. У рамках цього формату Грузія, Україна та Молдова домовилися співпрацювати у питаннях інтеграції до ЄС.

За словами Залкаліані, візит глав урядів до Брюсселя є особливо важливим перед запланованим на 14-15 грудня самітом Східного партнерства. За його інформацією, офіційні зустрічі в Брюсселі розпочнуться у вівторок.