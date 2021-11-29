Україна посилює захист від коронавірусу штаму "Омікрон"

Українці, що перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну. На цьому наголосили учасники селекторної наради з Президентом України, яка відбулася 29 листопада.

Про це повідомила прес-служба МОЗ﻿.

Двотижневу самоізоляцію мають пройти туристи, які впродовж останніх 14 днів перебували більше тижня у таких країнах як:

Південно-Африканська Республіка,

Республіка Ботсвана,

Зімбабве,

Намібія,

Королівство Лесото,

Королівство Есватіні,

Республіка Мозамбік.﻿

"На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений" , – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання.

Водночас МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.