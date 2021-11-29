У Китаї рекордно впала народжуваність

Сумарний коефіцієнт народжуваності в КНР становив 8,5 новонароджених на 1000 чоловік — найнижчому рівні цього демографічного параметра за історію статистичних спостережень. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, пише Иван Булаев, Газета.ru.

Загальна кількість дітей, що народилися, також на рекордно низькому рівні з 1961 року. Тоді, через голод, викликаний політикою "Великого стрибка", жертвами якого стало близько 30 млн осіб, народилося лише 11 900 000 дітей, що на 150 тис. менше, ніж у 2020 році.

При цьому, індекс фертильності (кількість дітей, які в середньому народилися за життя в однієї жінки) становив близько 1,3 — критично мало необхідного для збільшення населення рівня (2,1) і значно нижчий, ніж навіть у більшості європейських та латиноамериканських країн.

Експерти пов'язують низькі демографічні показники із провалом проведення "політики однієї дитини", а також нездатністю влади надати економічні та соціальні умови для підвищення рівня життя населенню.