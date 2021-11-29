У Китаї рекордно впала народжуваність
Сумарний коефіцієнт народжуваності в КНР становив 8,5 новонароджених на 1000 чоловік — найнижчому рівні цього демографічного параметра за історію статистичних спостережень. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, пише Иван Булаев, Газета.ru.
Загальна кількість дітей, що народилися, також на рекордно низькому рівні з 1961 року. Тоді, через голод, викликаний політикою "Великого стрибка", жертвами якого стало близько 30 млн осіб, народилося лише 11 900 000 дітей, що на 150 тис. менше, ніж у 2020 році.
При цьому, індекс фертильності (кількість дітей, які в середньому народилися за життя в однієї жінки) становив близько 1,3 — критично мало необхідного для збільшення населення рівня (2,1) і значно нижчий, ніж навіть у більшості європейських та латиноамериканських країн.
Експерти пов'язують низькі демографічні показники із провалом проведення "політики однієї дитини", а також нездатністю влади надати економічні та соціальні умови для підвищення рівня життя населенню.
"Те, що зробив китайський уряд, дуже схоже на те, що робив японський (Японія також зіткнулася з демографічною кризою в останні двадцять років — ред.). І при цьому, перше набагато бідніше за друге. У той час, як Японія може надати своїм майбутнім громадянам безкоштовна охорона здоров'я та доступна освіта, то у Китаю таких фінансових можливостей немає. Більшість людей хочуть собі одну дитину, як довгий час пропонував їм уряд", - повідомив професор акушерства та гінекології І Фусянь з Університету Вісконсіна в Медісоні.