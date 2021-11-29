Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок попит на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку хоч і слабший, ніж минулої п'ятниці, але, як і раніше, перевищує пропозицію.

Імпортери поспішають здійснити оплати, не бажаючи залишати все на останній день місяця, а експортери, які отримали компенсацію ПДВ, вичікують. Втім, поки що перевищення кількості покупців над продавцями не є критичним; після того, як котирування піднялися вище 27,20 гривень на продажу, охочих продати валюту побільшало. Тому першу половину торгів провели без втручання Національного банку: після тижня безперервних інтервенцій регулятор теж вирішив узяти паузу та спостерігати.

На готівковому ринку – несуттєві коливання, як реакція зміну настроїв на ринку. Вранці оптові обмінники Києва почали продавати готівкового «американця» за 27,25-27,27 гривень. До 11-ї години цінник ненадовго опустили до 27,23-27,24 гривень, але до обіду майже скрізь, де долар був дешевшим, його розкупили, і оператори валютного ринку були змушені знову підняти ціну на долар.

Євро на FOREX у першій половині дня знову пішов униз і опустився до позначки 1,1258 долара – на 62 пункти нижче п'ятничного максимуму, але потім знову пішов угору. Переважна більшість оптових обмінок столиці продає готівкову євровалюту по 30,70-30,75 гривень, хоча на початку дня були спроби продажу і по 30,80 гривень (пізніше ті, хто ставив такі ціни, скоригували їх вниз). Вперше за довгий час оператори готівкового валютного ринку сигналізують про зростання інтересу до покупки готівкової євровалюти.

Російський рубль у першій половині дня понеділка зміцнився до 74,60 рублів за долар на тлі відновлення світових цін на нафту, що обрушилися минулої п'ятниці. Але вже на обід втратив 60 копійок на доларі і повернувся до позначки 75,20 рублів за долар. У столиці готівковий рубль сьогодні продають по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів.

Польський злотий теж трохи подорожчав слідом за євро. Сьогодні його можна купити у столиці за 6,50-6,55 гривень.