Манчестер Юнайтед отримав нового головного тренера

"Манчестер Юнайтед" після звільнення Уле Гуннара Сульшера отримав нового головного тренера. Ним став 63-річний німець Ральф Рангнік. Про це офіційно повідомила прес-служба клубу, повідомляє УНІАН.

Керівництво "Ман Юнайтед" наголосило, що Рангнік буде тимчасовим головним тренером до кінця сезону. Потім Ральф протягом двох років працюватиме у структурі команди.

Фахівець дав перший коментар після свого призначення:

"Я дуже радий приєднатися до "Манчестер Юнайтед". Я зосереджений на тому, щоб зробити цей сезон успішним для клубу. У команді повно талантів, гарне поєднання молодості та досвіду. Хочу допомогти колективу реалізувати потенціал. Також з нетерпінням чекаю на можливість підтримувати співпрацю на консультаційній". основі".

Ральф Рангнік: чим він відомий

Німець відомий тим, що був творцем імперії "Ред Булл" у футболі. Він був спортивним директором "РБ Лейпцигу", "РБ Зальцбурга" та "Нью-Йорк Ред Буллз".

Як тренер Рангнік очолював "Шальке", "Штутгарт", "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" та низку інших німецьких команд.

Останнім місцем роботи Ральфа був московський "Локомотив", де він працював консультантом.

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