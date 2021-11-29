Дизайн інтер'єру кухні у 2022 році - це натуральні високоякісні оздоблювальні та декоративні матеріали, безпечне та технологічне оснащення, оригінальний та вишуканий стиль, практичне та комфортне місце в будинку, повідомляє Remontbp.

З погляду грамотного використання кухонного простору дуже актуальна ергономіка інтер'єру – сфера знань про точне перетворення приміщення з максимально корисним та компактним використанням кожного сантиметра площі.

Серед декоративних та оздоблювальних кухонних трендів багато оригінальних ідей. Наприклад, часткове оформлення стін кухні дзеркальною плиткою: ефектний варіант, що візуально розширює простір. Серед плиткових покриттів також актуальним є дизайн з використанням глянсової плитки з геометричними мотивами.

Справжній мармур, онікс і граніт цього року також серед лідерів, використовується для обробки підлоги, стін, виготовлення стільниць і раковин.

Цілком доречний аналог з керамограніту.

Серед найбільш популярних природних матеріалів різні породи деревини, мармур, граніт, базальт, піщаник. Але можливе використання високоякісних технологічних аналогів, наприклад кварцовий агломерат.

Для декору краще вибрати шкіру, метал, скло.

Для оздоблення стін дизайнери рекомендують практичну та зносостійку керамічну плитку, справжню цегляну кладку або імітацію у вигляді шпалер або панелей, штучний камінь, мозаїку різної форми із пластмаси, скла, каменю, металу чи дерева, декоративну штукатурку.