Дизайн інтер'єру кухні у 2022 році

Дизайн інтер'єру кухні у 2022 році - це натуральні високоякісні оздоблювальні та декоративні матеріали, безпечне та технологічне оснащення, оригінальний та вишуканий стиль, практичне та комфортне місце в будинку, повідомляє Remontbp.

З погляду грамотного використання кухонного простору дуже актуальна ергономіка інтер'єру – сфера знань про точне перетворення приміщення з максимально корисним та компактним використанням кожного сантиметра площі.

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Серед декоративних та оздоблювальних кухонних трендів багато оригінальних ідей. Наприклад, часткове оформлення стін кухні дзеркальною плиткою: ефектний варіант, що візуально розширює простір. Серед плиткових покриттів також актуальним є дизайн з використанням глянсової плитки з геометричними мотивами.

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Справжній мармур, онікс і граніт цього року також серед лідерів, використовується для обробки підлоги, стін, виготовлення стільниць і раковин.

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Цілком доречний аналог з керамограніту.

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Серед найбільш популярних природних матеріалів різні породи деревини, мармур, граніт, базальт, піщаник. Але можливе використання високоякісних технологічних аналогів, наприклад кварцовий агломерат.

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Для декору краще вибрати шкіру, метал, скло.

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Для оздоблення стін дизайнери рекомендують практичну та зносостійку керамічну плитку, справжню цегляну кладку або імітацію у вигляді шпалер або панелей, штучний камінь, мозаїку різної форми із пластмаси, скла, каменю, металу чи дерева, декоративну штукатурку.

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