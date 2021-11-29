8 хитрощів, як надати волоссю об'єм

Експерт назвав 8 дієвих способів, як надати волоссю об'єм та зберегти зачіску навіть після носіння головного убору. Кілька простих маніпуляцій з пасмами дозволять приголомшливо виглядати з будь-якою довжиною та стрижкою, повідомляє Обозреватель.

Для того, щоб їх повторити, знадобиться всього один похід до перукаря або година вільного часу вдома.

Занадто багато кондиціонера

Спеціаліст стверджує, що велика кількість кондиціонера на волоссі може зробити його важким. Візуально пасма здаватимуться ще тоншими, а об'єм біля коріння не збережеться надовго. Порада користуватися зволожуючими засобами для волосся з розумом.

Змінити зачіску

Щоб створити довготривалий об'єм потрібно дотримуватися золотого правила графічного зрізу. Потрібна форма і правильна зачіска зі зрізом, яка буде чинити опір силі тяжіння.

Підстригти пасма біля обличчя

Прямий чи рваний чубчик або вкорочені пасма біля обличчя створять візуальне відчуття додаткової текстури та товщини.

Експерт порадив, як додати волоссю об'єм

Зміна проділу

При центральному проділі волосся виглядає більш плоским, тому можна додати пишність, перемістивши волосся в одну зі сторін. Такий трюк виконується всього кілька секунд, проте протримається цілий день.

Зміна проділу та додаткові пасма допоможуть краще виглядати

Начіс

Щіткою зі змішаної щетини, утримуючи волосся вгорі, потрібно провести вниз за корінням на маківці. Такими простими маніпуляціями створиться начіс як у Бріджит Бордо.

Додаткові засоби

Для того, щоб створити ефект об'ємного волосся без допомоги перукарів, можна використати спеціальні засоби. Кілька крапель мусу для пишності і волосся триматиме форму до кінця дня.

Правильна сушка

Під час сушки волосся варто спрямовувати потік повітря під коріння і вверх. Таким чином можна допомогти пасмам тримати об'єм.

Експерименти з кольором

Коли створюється текстуру та контраст за допомогою кольору, з'являються глибина та ілюзія товщини. Найкращим варіантом фарбування є таке, куди додали тонкі відблиски.