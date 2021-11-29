На Чернігівщині начальник місцевої ДСНС застрелив поліцейського на полюванні

На Чернігівщині начальник місцевої ДСНС застрелив поліцейського на полюванні

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства через необережність, внаслідок чого загинув співробітник патрульної поліції. Про це, з посиланням на Офіс генерального прокурора, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, у неділю, 28 листопада 2021 року, поблизу с. Травневе Городнянської територіальної громади Чернігівського району під час полювання начальник одного з районних управлінь ДСНС у Чернігівській області, не переконавшись в безпечності пострілів, із мисливської рушниці поранив у голову співробітника патрульної поліції, з яким вони разом були на полюванні. Від отриманого поранення потерпілий помер у реанімації Чернігівської обласної лікарні", - зазначається у повідомленні.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

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