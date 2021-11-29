На Чернігівщині начальник місцевої ДСНС застрелив поліцейського на полюванні

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства через необережність, внаслідок чого загинув співробітник патрульної поліції. Про це, з посиланням на Офіс генерального прокурора, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, у неділю, 28 листопада 2021 року, поблизу с. Травневе Городнянської територіальної громади Чернігівського району під час полювання начальник одного з районних управлінь ДСНС у Чернігівській області, не переконавшись в безпечності пострілів, із мисливської рушниці поранив у голову співробітника патрульної поліції, з яким вони разом були на полюванні. Від отриманого поранення потерпілий помер у реанімації Чернігівської обласної лікарні" , - зазначається у повідомленні.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).