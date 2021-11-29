Водії зможуть перевіряти, де дороги розчищені від снігу

В Україні можна буде стежити, де дороги вже розчистили від снігу. Це стало можливо після запуску інтерактивної онлайн-карти, повідомляє Сьогодні.

Відповідну інформацію оприлюднив голова Полтавської ОДА Олег Синегубов у своєму Telegram.

Як це буде працювати

Рух снігоприбиральної техніки на дорогах можна відстежувати онлайн. Карта вже запрацювала в Полтавській області.

Вся інформація публічна та доступна на сайті Агентства місцевих доріг Полтавської області. На ньому можна спостерігати, де зараз знаходиться той чи інший автомобіль, що має GPS-трекер.

Наразі на карті видно, що снігоприбиральна техніка знаходиться у місцях дислокації у населених пунктах.