Частину України засипле снігом: прогноз погоди на 30 листопада

У вівторок, 30 листопада, Західну Україну накриє снігом, а на сході та півдні прогнозують дощі. В інших областях країни буде сонячно, повідомляє Обозреватель.

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Сніг з ночі та весь день йтиме у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також снігом накриє Житомирську область.

Температура повітря в цих регіонах і вночі, і вдень прогнозується на рівні від 1 до 1 градуса морозу.

У Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються дощі. У цих регіонах буде набагато тепліше, ніж на заході. До 10 і до 8 градусів тепла вдень синоптики прогнозують у Луганській та Донецькій областях відповідно, вночі тут буде до +7 і до +6.

У Запорізькій області вдень і вночі температура варіюватиметься в межах 5-7 градусів тепла. У Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях буде трохи холодніше – і вдень, і вночі до +5 градусів.

Погода очікується у вівторок, 30 листопада. Скріншот meteobar.com

В решті регіонів України буде сонячно. У Київській, Чернігівській, Сумській та Хмельницькій областях стовпчики термометрів ї вдень, і вночі опустяться до 1 градуса морозу.

У Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях температура повітря очікується на рівні від 0 до 2 градусів тепла.

У Полтавській та Миколаївській областях буде +2+4 градуси, а Одеський регіон прогріє ще більше – до 5 градусів тепла.

У Києві завершення листопада буде вітряним та холодним, вдень не вище +2, +3 градусів. Опадів у столиці не прогнозується.

Вітер по всій країні очікується західний, 7-12 метрів за секунду.

Синоптик Наталка Діденко уточнила, що він буде поривчастим. Таке відбувається практично завжди, коли заходить холодне повітря, що додатково охолоджує навколишнє середовище.

Вона також додала, що поки в Україні буде холодно, невелике потепління очікується лише у четвер-п'ятницю.

Рятувальники через такі погодні умови вже встановили на 30 листопада 1 рівень небезпеки.