Ціни на газ у Європі піднялися на 8%

Ціна ф’ючерсів на газ на біржі ICE зростає на 8% у понеділок вранці і перевищує 1100 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє Oilpoint.

Про це свідчать дані майданчика ICE Futures.

Ціна найближчих, грудневих, ф’ючерсів на газ за індексом голландського TTF досягла максимального значення на відкритті торгової сесії – 1121,7 долара. Станом на 11:55 котирування зростають на 7,6%, до 1104,2 долара за тисячу кубометрів.

Приблизно така ж динаміка у січневих та лютневих ф’ючерсів: їхні ціни зростають на 7,5% та 9%, до 1108,6 та 1108,2 долара за тисячу кубометрів відповідно.

За минулий тиждень вартість грудневих ф’ючерсів зросла на 4,5%, закривши торги на позначці 1025,5 долара за тисячу кубометрів. При цьому минулого місяця середня ціна цих ф’ючерсів досягла рекордного за 18 років (TTF розпочав торги у 2003 році) значення – 1100 доларів.

Криза в газовій галузі Європи загострилась цієї осені. Ще на початку серпня розрахункова ціна найближчого ф’ючерсу за індексом голландського TTF становила близько 515 доларів за тисячу кубометрів, а до кінця вересня показник виріс більш ніж удвічі. Максимум розрахункової ціни – майже 1400 доларів за тисячу кубометрів – був досягнутий 5 жовтня.