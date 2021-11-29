Неврологи з'ясували, як часто COVID-19 вражає мозок

Потенційно смертельні ураження мозку трапляються у кожного сотого пацієнта, госпіталізованого із COVID-19, з'ясували неврологи з Університету Томаса Джефферсона. Про це вони розповіли під час щорічної зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки, пише Алла Салькова, Газета.ru.

Автори роботи проаналізували майже 40 тис. випадків госпіталізації пацієнтів із COVID-19. Середній вік хворих становив 66 років, чоловіків серед них було вдвічі більше, ніж жінок.

Найпоширенішою причиною госпіталізації була сплутаність свідомості та зміни психіки, потім слідувала лихоманка.

Серйозні ускладнення, що зачіпають мозок, розвивалися у 12% пацієнтів. Найчастіше це був ішемічний інсульт, на другому місці за поширеністю виявився внутрішньочерепний крововилив, на третьому — запалення мозку.

Також дослідники спостерігали гострий дисемінуючий енцефаломієліт, запалення спинного мозку та інші ураження нервової системи.

Щоб успішніше лікувати пацієнтів важливо знати, наскільки часто зустрічаються ускладнення з боку нервової системи, пояснюють дослідники. Вони пропонують частіше обстежувати мозок пацієнтів із COVID-19, щоб не упустити патологію, здатну занапастити життя хворого.