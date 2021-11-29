Рішення про вторгнення в Україну зараз у Москві "на столі" – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розглядає можливість вторгнення в Україну, хоча свідчень про те, що таке рішення вже ухвалено, поки що немає. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Безумовно, Росія розглядає вторгнення як одну з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже прийнято в Москві, але такий варіант знаходиться у них "на столі"", - вважає міністр.

На його думку, якщо дивитися на дії Росії у "широкому контексті" , то "ситуація виглядає дуже похмуро" .

Кулеба пояснив, що, по-перше, є факт "потужної російської військової присутності" вздовж українського кордону.

"Другий елемент - підхід, який Росія демонструє в дипломатичній сфері, в рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи (ТКГ). ТКГ заблокована, Нормандський формат поки що нормально не функціонує, оскільки Росія відмовляється проводити його саміт або міністерську зустріч", - каже глава МЗС. .

І третім фактором, який зумовлює справжній стан справ, на думку політика є те, як Росія ставиться до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ), а саме – не допускає її на непідконтрольну Києву територію.

"Четвертий елемент – ситуація у Білорусі. Ми бачимо, як Білорусь стає джерелом нестабільності та загрози сусідам. Для нас це означає значне розтягування ресурсів для захисту кордону з Білоруссю. Це відволікає наші сили та увагу", – продовжує Кулеба.

І останнім елементом міністр назвав "газову кризу, тиск Росії на енергоринок та зусилля щодо завершення сертифікації газопроводу Північний потік-2" .

Кулеба додав, що сьогодні Україна з партнерами працює над тим, щоб "відбити у Росії полювання від вибору на користь вторгнення" .