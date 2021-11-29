Торгівля агропродукцією України з Азією сягнула $10 млрд

Оборот торгівлі агропродовольчими товарами між Україною та Азією за 9 місяців 2021 р. збільшився проти минулорічних показників за відповідний період на 20% та становив $10 млн, повідомляє AgroPortal.

Про це розповів заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Микола Пугачов. При цьому, зазначив він, позитивне для нашої країни сальдо торгівлі вдалося збільшити до $8 млрд. Це сталося внаслідок зростання вітчизняного експорту (+$1,5 млрд), що перевищило зростання імпорту із країн азіатського регіону (+$0,1 млрд).

«Головними торговими партнерами для України в Азії у контексті цьогорічного експорту виступають Китай, Індія, Туреччина, Індонезія, Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Пакистан та Ізраїль. Сумарно ці країни акумулюють понад 4/5 вартісних обсягів продажу у цей регіон», — зазначає вчений.

Як постачальники продовольства найбільші за вартістю закупівлі вітчизняні компанії-імпортери здійснюють у Туреччині, Індонезії, Китаї та Індії, звідки надходить 76% всього азіатського імпорту.

«Оскільки Азія є найбільшим ринком збуту української агропродовольчої продукції, товарна структура нашого експорту в цьому регіоні повністю відображає загальну. Вона представлена переважно зерновими та олійними культурами, олією, залишками переробки харчової промисловості та м'ясопродуктами», — уточнив Пугачов.

З азіатських країн Україна імпортує здебільшого екзотичні фрукти, пальмову олію, насіння олійних культур, чай та каву.

За прогнозними оцінками вчених , в 2021 році Україна може оновити торішній рекорд аграрного експорту до країн Азії в $10,9 млрд. На користь такого очікуваного результату свідчить наростаюча динаміка постачань вітчизняної сільгосппродукції до країн цього регіону понад 10 років, яка зберігалася навіть у період 2014–2016 років, коли значний негативний вплив відчувався внаслідок подій у Криму та на Донбасі.