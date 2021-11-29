В Україні 17% громадян не мають доступу до Інтернету

Цифровими послугами в країні не користуються 17% громадян, свідчать результати дослідження доступності цифрових послуг в Україні, проведеного Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) у вересні цього року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Опитування, яке ми проводили у вересні цього року, показало, що 17% жінок і чоловіків просто не користуються цифровими послугами, тому що не мають обладнання та доступу до Інтернету. Серед тих, у кого немає доступу, багато інвалідів, 32% людей похилого віку" , - заявила під час онлайн "Дія.Саміту" у понеділок постійний представник ПРООН в Україні Дафіна Герчева.

За її словами, для того, щоб ліквідувати цей цифровий розрив та досягти інтегративної цифровізації, необхідно розробити та впровадити відповідні регуляторні заходи.

"У партнерстві з Міністерством (цифрової трансформації України – ред) та за допомогою коштів, наданих урядом Швеції, ми вже взялися за розробку національних стандартів цифрової доступності, які, сподіваюся, на початку наступного року будуть затверджені Кабміном" , - зазначила Герчева.

За її словами, Україні також необхідно розробити та ухвалити закон про цифрову доступність з метою досягнення цілей нацстратегії про безбар'єрність.

Герчева також зазначила, що ПРООН і надалі допомагатиме Мінцифри з метою забезпечення доступності порталів та додатків для всіх верств населення.