Польща заборонила польоти до Африки через новий штам

Влада Польщі через появу нового штаму коронавірусу "омікрон" прийняла рішення заборонити польоти в сім африканських країн і продовжити карантин до 14 днів для тих туристів, що прибувають з-за меж Шенгенської зони. Про це заявив у понеділок на брифінгу міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, повідомляє ТАСС.

"У зв'язку з появою нової мутації та її потенційним впливом на розвиток пандемії ми підготували екстрений пакет обмежень" , - сказав він, наголосивши, що ці заходи включають "заборону перельотів у сім країн особливого ризику" та продовження карантину до 14 днів як для тих, хто повертатиметься з цих країн, так і для тих, хто прибуває з держав, які не входять до Шенгенської зони.

У другому випадку карантин може бути знятий за вісім днів при негативному тесті на коронавірус.