У Мінцифри назвали дату виплат "тисячі від Зеленського"

Жодних комісій за обслуговування віртуальних карток, на які приходитимуть обіцяні президентом України Володимиром Зеленським 1000 грн, не буде. Картки будуть доступні в держсервісі Дія, вони будуть безкоштовними. Кошти почнуть приходити на карти громадян із 19 грудня, повідомляє Обозреватель.

Але спочатку українці у додатку мають пройти коротку верифікацію, щоб отримати кошти за вакцинацію від COVID-19.

Міністерство економіки нараховуватиме гроші на спецкартки українців. Ті у свою чергу можуть розраховуватися ними на підприємствах, що відповідають певним MCC-кодам.

МСС код – код виду торгової точки. Він є чотиризначним номером і застосовується в галузі банківських карток для класифікації торгово-сервісних підприємств за типом їх діяльності.

Відзначається, що на першому етапі програми надання готівки не передбачено. Програма покликана надати цільову підтримку в тих сферах, які зіткнулися із суттєвим скороченням припливу клієнтів через COVID-обмеження або звичайну відмову людей від соціальних контактів у період пандемії. Наприклад, можна буде купити абонемент у зал, або ж сходити у кіно.

У Мінцифрі також зазначили, що фінансові операції із віртуальними картами будуть цілком безпечними. Справа в тому, що вони проходитимуть через банки-партнери, які мають надійні системи захисту платежів.

Звідки візьмуть гроші?

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виплати по тисячі гривень для вакцинованих українці профінансують самі. Кошти візьмуть із фонду підтримки підприємництва, яке постраждало від коронавірусу.

"Це буде фонд підтримки підприємництва, що постраждало від коронавірусу – тобто, загальний фонд бюджету. Так, це наші з вами кошти" , – сказав Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що усі вакциновані громадяни зможуть скористатися програмою.