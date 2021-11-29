200 млн єврокредиту пустять на закупівлю громадського транспорту для 18 міст

Україна в рамках програми "Міський громадський транспорт України II" залучить 200 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку для оновлення парку громадського транспорту у 18 містах, повідомляє Ліга.net.

Ці кошти будуть направлені на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро.

У рамках проєкту передбачається будівництво та модернізація трамвайних та тролейбусних ліній та інші роботи у Черкасах, Білій Церкві, Кам'янському, Дніпрі, Львові, Кременчуці та Запоріжжі.

Кошти для закупівлі рухомого складу міського громадського транспорту будуть розподілені серед Сєвєродонецька, Вінниці, Ужгорода, Черкас, Кременчука, Білої Церкви, Мелітополя, Кам'янського, Хмельницького, Тернополя, Кривого Рогу, Дніпра, Луцька, Запоріжжя, Львова, Полтави, Одеси, Чернівців.

Підписання перших контрактів на постачання нового екологічно безпечного громадського транспорту очікується у першій половині 2022 року.

Для цього необхідно, щоб Верховна Рада до кінця 2021 року ратифікувала фінансову угоду щодо цієї програми.

Угода подана до парламенту 18 листопада.

Проєкт "Міський громадський транспорт України II" є продовженням спільного з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку проєкту "Міський громадський транспорт України І", який з травня 2017 року вже реалізується у Києві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові, Запоріжжі, Сумах, Івано-Франківську, Миколаєві, Тернополі та Чернігові.