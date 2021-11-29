Кабмін назвав умову отримання "газу для населення" від Нафтогазу

Кабмін назвав умову отримання "газу для населення" від Нафтогазу

НАК "Нафтогаз України" може здійснювати продаж газу для населення лише постачальникам, які входять до балансуючої групи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення закріплено постановлю уряду №1237 від 29 листопада 2021 року.

НАК "Нафтогаз України, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" у період до 30 квітня включно здійснюватимуть продаж природного газу для потреб побутових споживачів за умови участі покупця в балансуючій групі, створеній згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів №1187 від 29 вересня 2021 року та Кодексом газотранспортної системи", - йдеться в оприлюдненій на "Урядовому порталі" у понеділок постанові.

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