Кабмін назвав умову отримання "газу для населення" від Нафтогазу

НАК "Нафтогаз України" може здійснювати продаж газу для населення лише постачальникам, які входять до балансуючої групи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення закріплено постановлю уряду №1237 від 29 листопада 2021 року.