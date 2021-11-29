Кабмін назвав умову отримання "газу для населення" від Нафтогазу
НАК "Нафтогаз України" може здійснювати продаж газу для населення лише постачальникам, які входять до балансуючої групи, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення закріплено постановлю уряду №1237 від 29 листопада 2021 року.
НАК "Нафтогаз України, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" у період до 30 квітня включно здійснюватимуть продаж природного газу для потреб побутових споживачів за умови участі покупця в балансуючій групі, створеній згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів №1187 від 29 вересня 2021 року та Кодексом газотранспортної системи", - йдеться в оприлюдненій на "Урядовому порталі" у понеділок постанові.