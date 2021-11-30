Гороскоп на 30 листопада: що чекає всі знаки Зодіаку

Астрологи склали гороскоп на 30 листопада 2021 року для всіх знаків Зодіаку, повідомляє УНІАН.

Овен

Овен не буде налаштований на допомогу оточуючим. Тому до нього навіть не варто звертатися.

Телець

Тельці не готові до змін. Якщо раптом щось і потрібно буде змінити, то їх це почне дуже дратувати.

Близнюки

День пройде без потрясінь для Близнюків.

Рак

Обережність Раків буде зашкалювати. І це стосується абсолютно всіх сфер його життєдіяльності.

Лев

Ви зможете розкрити весь свій творчий потенціал. Вам пощастить в будь-якій справі.

Діва

У Дів прокинеться жадібність. Вони не дадуть гроші в борг, так що навіть просити не варто.

Терези

Терезам доведеться вибирати між обережністю і рішучістю.

Скорпіон

У Скорпіонів все буде викликати невдоволення.

Стрілець

Ви можете впасти в депресію в зв'язку з останніми подіями.

Козоріг

Ваш день пройде легко і невимушено.

Водолій

Ви весь день будете нудьгувати.

Риби

Риби не будуть здатні приймати ідеї та зауваження з боку оточуючих.